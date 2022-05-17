Эрдоган: Турция не согласится одобрить вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Анкара не согласится на вступление Финляндии и Швеции в НАТО после того, как эти страны не стали удовлетворять запрос Турции на экстрадицию подозреваемых в причастности к террористическим организациям. Такое заявление в понедельник, 16 мая, сделал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
«Тогда НАТО не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов. Мы не можем сказать да, пусть не обижаются», — передает слова Эрдогана CNN Türk.
Ранее в этот день глава МИД Швеции Анн Линде сообщила, что шведская делегация планирует в скором времени отправиться в Турцию, чтобы обсудить подачу заявки на вступление в НАТО.
Также в понедельник правительство Швеции приняло официальное решение о членстве в НАТО. Накануне об аналогичном решении заявили в Финляндии.
МИД России критически отреагировал на заявление властей Финляндии и Швеции о планах по присоединению к НАТО.
В свою очередь, президент России Владимир Путин 16 мая в ходе юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер. Глава государства также заявил, что Североатлантический альянс выходит за рамки своего географического предназначения и пытается таким образом влиять на другие регионы.
14 мая глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу указал, что большинство граждан Турции выступают против присоединения Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу, поскольку эти страны открыто поддерживают РПК (Рабочая партия Курдистана), которая осуществляет террористические атаки на Турцию.