Харитонов выразил уверенность в преимуществе Тищенко над Сермено

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко будет иметь преимущество в схватке с экс-чемпионом мира по версии WBA венесуэльцем Нехомаром Сермено. Такое мнение выразил 16 мая боец ММА Сергей Харитонов.

«Конечно, он давно уже не боксировал, но я думаю, что он всегда себя держит в форме. Однозначно, он фаворит. Будем болеть, посмотрим, как он себя проявит на профессиональном ринге», — поделился Харитонов.

Поединок Тищнко и Сермено состоится 27 мая в Омске в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия». Помимо Тищенко и Сермено на ринге в 10 раундовом поединке сойдутся российский и черногорский боксеры Алексей Папин и Дилан Прашович. На мероприятии также выступят российские бойцы Иван Штырков и Михаил Мохнаткин, звезда кулачных боев Павел Шульский и обладатель титула «Самый большой бицепс России» Брюс Хлебников. Трансляцию поединков будет вести 27 мая в прямом эфире телеканал РЕН ТВ.