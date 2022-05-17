Reuters сообщило о попытке госпереворота в Мали при поддержке Запада

Правительство Мали сообщило о попытке государственного переворота, в процессе чего был отмечен след «поддерживаемых Западом военных». Такими сведениями в понедельник, 16 мая, поделилось агентство Reuters.

По данным издания, правительство Мали пока не предоставило подробностей или доказательств, на основании которых сделано заявление.

15 мая Власти Мали объявили о своем выходе из состава Сахельской группы пяти (G5 Сахель — Мали, Буркина-Фасо, Нигер, Чад и Мавритания). Правительство государства подтвердило свою «неизменную приверженность региональной интеграции и сотрудничеству для достижения целей, отвечающих основным интересам африканских народов».

Сахельская группа пяти была создана в феврале 2014 года для поддержания системы безопасности в западной зоне Сахеля и координации борьбы с международным терроризмом. Сейчас эта зона превратилась в эпицентр исламистской террористической угрозы для стран Западной Африки.

Военный переворот в Мали произошел на фоне гражданских волнений 18 августа 2020 года. Тогда мятежники захватили президента страны Ибрагима Бубакара Кейта, премьер-министра Бубу Сиссе, председателя национального собрания Мали Мусу Тимбине и министра экономики и финансов страны Абдулая Даффе. Также был пленен ряд высокопоставленных чиновников. Оппозиция требовала отставки Кейты, военные призвали к политической трансформации в стране, ведущей ко всеобщим выборам.

Группа военных назначила временным президентом Мали Ба Ндао, однако в мае 2021 года он был смещен военными и постановлением Конституционного суда вице-президент Ассими Гоита стал президентом Мали переходного периода и главой государства.