Первоиерарх Русской православной церкви за границей умер в США

Первоиерарх Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ), митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион умер в США на 75-м году жизни в понедельник, 16 мая. Об этом сообщил настоятель православного храма Св. Иоанна Предтечи в Вашингтоне отец Виктор (Потапов).

«Сегодня, в 14:00 (21:00 мск), отошел ко Господу наш дорогой первоиерарх митрополит Иларион. Больше информации у меня нет. Подробности будут позже. Пожалуйста, помяните этого замечательного иерарха в своих молитвах», — передает его слова ТАСС.

Также о смерти митрополита Илариона сообщила в Telegram-канале Германская епархия РПЦЗ. Там уточнили, что первоиерарх Русской Зарубежной Церкви скончался после продолжительной болезни.

Митрополит Иларион (в миру Игорь Капрал) родился 6 января 1948 года в Канаде. В 1967 году поступил в Свято-Троицкую духовную семинарию в Джорданвилле (США). В 1976 году окончил Сиракузский университет со степенью магистра славяноведения и русской литературы. В 1984 году был хиротонисан во епископа Манхэттенского. Архиерейским собором РПЦЗ был утвержден в должности заместителя секретаря Архиерейского синода РПЦЗ.

После смерти первоиерарха РПЦЗ митрополита Лавра в марте 2008 года являлся исполняющим обязанности председателя Архиерейского Синода РПЦЗ. 13 мая 2008 года на Архиерейском соборе РПЦЗ был избран председателем Архиерейского синода РПЦЗ.