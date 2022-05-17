Пентагон выразил готовность поддержать Швецию и Финляндию до принятия в НАТО

В Соединенных Штатах Америки выразили готовность оказать необходимую поддержку Финляндии и Швеции в период до их принятия в НАТО, заявил в ходе брифинга в понедельник, 16 мая, официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

«Это (вступление в НАТО. — Ред.) многоступенчатый процесс — от заявки до присоединения. <...> Мы уверены, если будет необходимость стран в поддержке и потенциале в период от заявки до присоединения, то сможем работать по этому вопросу. Но я бы не стал говорить о том, где мы сейчас находимся», — отметил он. Трансляция ввелась в Twitter оборонного ведомства.

15 мая власти Швеции заявили, что решение о вступлении в НАТО официально принято. Тогда же Финляндия приняла официальное решение о вступлении в НАТО.

Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской спецоперации по защите жителей Донбасса. Так, согласно мартовскому опросу, 46% шведов выступили за членство в НАТО, 30% — против, остальные не определились. В Финляндии вступление в альянс поддерживает 61% населения. После публикации опросов правительства стран приняли решение не проводить референдумы по вступлению в блок.

Против вступления Стокгольма и Хельсинки в НАТО выступает Турция. 13 мая турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не считает позитивной идею вступления Финляндии и Швеции в НАТО. 14 мая глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу также указал, что большинство граждан Турции выступают против присоединения Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу, поскольку эти страны открыто поддерживают РПК (Рабочая партия Курдистана), которая осуществляет террористические атаки на Турцию.

16 мая Эрдоган отметил, что в случае принятия Финляндии и Швеции в альянс НАТО не будет организацией безопасности, а «станет местом, где будет много представителей террористов». Кроме того, турецкий лидер заявил, что его страна не может согласиться на принятие в НАТО тех стран, которые ввели против нее санкции. А делегациям Финляндии и Швеции, которые планирует визит к нему для переговоров по вопросу вступления в альянс, посоветовал «не утруждать себя».

12 мая в Министерстве иностранных дел России также критически отреагировали на заявление властей Финляндии о планах по присоединению к НАТО. В свою очередь, президент России Владимир Путин 16 мая в ходе юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер. Глава государства также заявил, что Североатлантический альянс выходит за рамки своего географического предназначения и пытается таким образом влиять на другие регионы.