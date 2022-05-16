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США выразили уверенность в консенсусе по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО

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Логотип НАТО и флаги государств
Фото: Global Look Press/dpa/Stefan Puchner
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Америка уверена в том, что Североатлантический альянс сможет найти консенсус по вступлению Швеции и Финляндии в организацию. Такую позицию выразила 16 мая официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге, трансляцию которого вел официальный YouTube-канал Белого дома.

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«Мы уверены, что как альянс мы достигнем консенсуса относительно процесса вхождения [Финляндии и Швеции] в состав [НАТО], если они примут решение подать заявку на вступление. Это то, что вчера сказал госсекретарь [США Энтони] Блинкен», — рассказала Жан-Пьер.

Помимо этого, Жан-Пьер подчеркнула, что Вашингтон приветствует решение Стокгольма и Хельсинки присоединиться к НАТО и всячески будет способствовать им во вступлении в организацию.

16 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Турция не может согласиться на присоединение Финляндии и Швеции к НАТО. Свою позицию турецкий политик обосновал, в частности, отказом удовлетворить запросы Турции на экстрадицию из Финляндии и Швеции лиц, которые подозреваются турецкими властями в терроризме.

Ранее в этот день глава МИД Швеции Анн Линде сообщила, что шведская делегация планирует в скором времени отправиться в Турцию, чтобы обсудить подачу заявки на вступление в НАТО.

Также в понедельник правительство Швеции приняло официальное решение о членстве в НАТО. Накануне об аналогичном решении заявили в Финляндии.

МИД России критически отреагировал на заявление властей Финляндии и Швеции о планах по присоединению к НАТО.

В свою очередь, президент России Владимир Путин 16 мая в ходе юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер. Глава государства также заявил, что Североатлантический альянс выходит за рамки своего географического предназначения и пытается таким образом влиять на другие регионы.

14 мая глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу указал, что большинство граждан Турции выступают против присоединения Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу, поскольку эти страны открыто поддерживают РПК (Рабочая партия Курдистана), которая осуществляет террористические атаки на Турцию.

Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской спецоперации по защите жителей Донбасса. Так, согласно мартовскому опросу, 46% шведов выступили за членство в НАТО, 30% — против, остальные не определились. В Финляндии вступление в альянс поддерживает 61% населения. После публикации опросов правительства стран приняли решение не проводить референдумы по вступлению в блок.

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