Вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс может осложнить отношения стран с Россией, Китаем, а также Турцией. Об этом в понедельник, 16 мая заявила сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди.

«Вступление Финляндии и Швеции в НАТО обязательно приведет к появлению новых негативных внешнеполитических факторов в их отношениях не только с Россией, но и с Китаем, и даже с Турцией. Набравшись смелости, Хельсинки и Стокгольм отказали Анкаре в экстрадиции 33 террористов РПК и ФЕТО, подозреваемых в причастности к деятельности группировок, признанных в республике террористическими», — передает слова Ковитиди «РИА Новости».

Она также назвала позицию Австрии, отказавшейся от вступления в НАТО, «дальновидной» и раскритиковала курс Соединенных Штатов Америки на тотальное доминирование.

«США развернули в Европе целый театр боевых действий с целью тотального доминирования в мире и подавления объективного процесса формирования многополярного мироустройства. А финны со шведами лишь винтики в большой тоталитарной американской машине», — заявила сенатор.

15 мая о решении о вступлении в НАТО заявили в Финляндии. 16 мая после того, как и правительство Швеции приняло официальное решение о членстве в НАТО, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попросил страны «не обижаться», но заявил, что Турция не может сказать да членству Швеции и Финляндии в НАТО. Он обосновал решение тем, что Анкара не станет соглашаться на их вступление в альянс после того, как эти страны отказались удовлетворить запрос республики на экстрадицию подозреваемых в причастности к террористическим организациям.

Также 16 мая замглавы МИД России Сергей Рябков назвал решение о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО очередной ошибкой с далеко идущими последствиями. Он также подчеркнул, что Безопасность в странах после вступления в Североатлантический альянс не укрепится.

13 мая министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил о том, что Балтийское море становится территорией Североатлантического альянса. С таким мнением согласился его литовский коллега Габриелюс Ландсбергис. Он сказал, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО «придало бы надежности» с политической точки зрения и с позиции безопасности.

12 мая в МИД РФ заявили, что Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих угроз ее национальной безопасности в случае вступления Финляндии в альянс.

Финляндия и Швеция подняли вопрос вступления в НАТО и отказа от многолетнего нейтралитета на фоне проводимой Россией военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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