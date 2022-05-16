Один человек погиб и 12 ранены при взрыве на рынке Карачи
По меньшей мере один человек погиб в результате взрыва на рынке Болтон в городе Карачи на юге Пакистана. Ранены 12 человек, в том числе трое полицейских и ребенок. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщила пакистанская газета The News.
Отмечается, что, согласно предварительной версии, целью взрыва был полицейский автомобиль. Самодельное взрывное устройство было прикреплено к мотоциклу и приведено в действие с помощью мобильного телефона.
Все пострадавшие доставлены в больницы. Во всех государственных медицинских учреждениях города введен режим чрезвычайной ситуации.
По словам очевидцев происшествия, звук взрыва также был слышен в отдаленных районах города.
Ни одна из действующих на территории страны экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф осудил инцидент и выразил сожаление в связи с гибелью женщины в результате взрыва.
Ранее, 4 марта, в результате мощного взрыва в мечети в городе Пешава в административном центре пакистанской северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва погибли 56 человек, ранены 194. На мечеть напали два террориста-смертника.