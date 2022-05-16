Прямой эфир
Мир
В Словакии сообщили о задержании экс-главы минюста за пророссийскую позицию
Мир
США выразили уверенность в консенсусе по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО
Мир
Представитель НМ ЛНР сообщил об обстреле российских журналистов
Мир
СК РФ запросит данные о провокации националистов под Краматорском
Мир
Украинские боевики преследуют жителей Одессы за вызовы на номера РФ
Мир
Главы МИД стран ЕС не смогли согласовать шестой пакет санкций против России
Общество
Летние детские лагеря в России откроются 1 июня
Мир
Глава МИД Венгрии запросил у ЕС миллиарды за отказ от российской нефти
Общество
МЧС предупредило о сильном ветре и дожде в Москве
Общество
В России за сутки потушили 120 природных пожаров
Мир
Запасов бензина на Шри-Ланке хватит на один день

ЦБ поднял порог на зарубежные переводы физлиц до $50 тыс.

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Центральный банк России (ЦБ РФ) повысил сумму денежных переводов за рубеж для российских физлиц и нерезидентов дружественных стран до $50 тыс. в месяц при наличии счета, о чем регулятор сообщил в понедельник, 16 мая.

На «Мировом» уровне: как работают платежи и переводы в условиях санкций
Россияне не лишатся возможности делать покупки при помощи смартфона и отправлять деньги за границу

«В течение календарного месяца резиденты России, а также нерезиденты из дружественных стран имеют право перевести со своего счета в российском банке на свой счет или другому физическому лицу за рубежом не более $50 тыс. или эквивалент в другой иностранной валюте. Ранее лимит составлял $10 тыс.», — говорится в сообщении ЦБ РФ.

Регулятор отмечает, что нерезиденты из недружественных стран, которые работают в РФ по трудовым договорам, смогут переводить за рубеж с российских счетов сумму в размере зарплаты, платы за выполнение работ или услуг, уточняет НСН.

Ограничения действуют до 30 сентября.

«До этого же срока сохраняется запрет на переводы за рубеж физических лиц, не работающих в России, из стран, поддерживающих санкции, а также юридических лиц из этих государств», — отметили в Центробанке.

5 марта ЦБ РФ ввел ограничение для валютных переводов российских резидентов-физлиц в пользу членов их семей. Переводить деньги за рубеж разрешалось в сумме не более $5 тыс. в месяц. В свою очередь, нерезидентам из 43 стран, которые ввели против России санкции, до этого делать валютные переводы за рубеж было запрещено. Для граждан других иностранных государств потолок составил те же $5 тыс. в месяц.

1 апреля Банк России смягчил порог ограничения на сумму для переводов средств за рубеж для физических лиц. Тогда перечислять стало можно не более $10 тыс.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022