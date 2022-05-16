ЦБ поднял порог на зарубежные переводы физлиц до $50 тыс.

Центральный банк России (ЦБ РФ) повысил сумму денежных переводов за рубеж для российских физлиц и нерезидентов дружественных стран до $50 тыс. в месяц при наличии счета, о чем регулятор сообщил в понедельник, 16 мая.

«В течение календарного месяца резиденты России, а также нерезиденты из дружественных стран имеют право перевести со своего счета в российском банке на свой счет или другому физическому лицу за рубежом не более $50 тыс. или эквивалент в другой иностранной валюте. Ранее лимит составлял $10 тыс.», — говорится в сообщении ЦБ РФ.

Регулятор отмечает, что нерезиденты из недружественных стран, которые работают в РФ по трудовым договорам, смогут переводить за рубеж с российских счетов сумму в размере зарплаты, платы за выполнение работ или услуг, уточняет НСН.

Ограничения действуют до 30 сентября.

«До этого же срока сохраняется запрет на переводы за рубеж физических лиц, не работающих в России, из стран, поддерживающих санкции, а также юридических лиц из этих государств», — отметили в Центробанке.

5 марта ЦБ РФ ввел ограничение для валютных переводов российских резидентов-физлиц в пользу членов их семей. Переводить деньги за рубеж разрешалось в сумме не более $5 тыс. в месяц. В свою очередь, нерезидентам из 43 стран, которые ввели против России санкции, до этого делать валютные переводы за рубеж было запрещено. Для граждан других иностранных государств потолок составил те же $5 тыс. в месяц.