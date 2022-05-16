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Проект сохранения Треуховского дома в Тагиле разработают за 2 млн рублей

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Власти Нижнего Тагила (Свердловская область) определили подрядчика на разработку проекта сохранения Треуховского дома, расположенного на улице Кирова, 21. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Подходящей под требования аукциона была признана только одна заявка от ООО «Градпроект». Компания предложила выполнить работы за 2,112 млн рублей при начальной цене контракта в 2,5 млн рублей.

Сотрудники фирмы должны будут разработать научно-проектную документацию по сохранению Треуховского дома, являющегося частью ансамбля «Дома, построенные в стиле классицизма для заводских служащих Демидова». Проект направлен на консервацию, реставрацию и воссоздание дома, отмечает ТагилСити.ру.

Здание было возведено в середине XIX века и является объектом культурного наследия регионального значения. В советское время в нем располагалось музыкальное училище.

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