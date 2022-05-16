Источник сообщил о телефонных переговорах главы МИД Турции и генсека НАТО

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в понедельник, 16 мая, провел телефонные переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Разговор состоялся после заявлений Анкары о неодобрении ею заявок Швеции и Финляндии о вступлении в альянс.

«Наш министр провел сегодня телефонные переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом», — заявил ТАСС источник в турецком внешнеполитическом ведомстве. При этом подробности беседы он не раскрыл.

Ранее в этот день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не поддержал планов вступления в НАТО Хельсинки и Стокгольма. По его словам, в случае их принятия в Североатлантический альянс он не будет организацией безопасности, а «станет местом, где будет много представителей террористов». Турецкий лидер также обосновал свое решение тем, что Анкара не станет соглашаться на вступление Финляндии и Швеции в НАТО после того, как эти страны отказались удовлетворить запрос республики на экстрадицию подозреваемых в причастности к террористическим организациям.

Кроме того, Эрдоган заявил, что его страна не может согласиться на принятие в НАТО тех стран, которые ввели против нее санкции. А делегациям Финляндии и Швеции, которые планируют визит к нему для переговоров по вопросу вступления в альянс, посоветовал «не утруждать себя».

16 мая глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что шведская делегация планирует в скором времени отправиться в Турцию, чтобы обсудить подачу заявки на вступление в НАТО. Как отметила газета Huriyyet, на озабоченность Турции по поводу членства Финляндии и Швеции в Североатлантическом альянсе обратил внимание генсек блока Йенс Столтенберг.

До этого, 13 мая, Эрдоган заявил, что Анкара не считает позитивной идею вступления Финляндии и Швеции в НАТО. 14 мая глава турецкого МИДа также указал, что большинство граждан Турции выступают против присоединения Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу, поскольку эти страны открыто поддерживают РПК (Рабочая партия Курдистана), которая осуществляет террористические атаки на Турцию.

15 мая в партии Швеции заявили, что решение о вступлении в НАТО официально принято. Тогда же Финляндия приняла официальное решение о вступлении в НАТО.

12 мая в Министерстве иностранных дел России также критически отреагировали на заявление властей Финляндии о планах по присоединению к НАТО. В свою очередь, президент России Владимир Путин 16 мая в ходе юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер. Глава государства также заявил, что Североатлантический альянс выходит за рамки своего географического предназначения и пытается таким образом влиять на другие регионы.