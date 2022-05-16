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Более 28 млн рублей взыскали с арендатора земли на Ставрополье за свалку

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В Ставропольском крае с арендатора земельного участка взыскали 28,3 млн рублей за несанкционированную свалку. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Несанкционированная свалка была обнаружена на территории Предгорного района на землях сельхозназначения. Площадь участка составила 8,1 га.

Как отмечает NewsTracker, межрайонная природоохранная прокуратура потребовала взыскать с арендатора 28,3 млн рублей за испорченную землю. Суд удовлетворил иск полностью. Также бизнесмен обязан ликвидировать свалку и рекультивировать участок.

В конце апреля сообщалось, что в Оконешниковском районе Омской области после вмешательства прокуратуры ликвидируют незаконную свалку бытовых отходов. Местные жители годами свозили туда мусор. Меры по ее расчистке администрацией не предпринимались.

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