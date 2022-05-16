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Новая школа в Тюменской области будет отапливаться энергией земли

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В селе Крашенинино Тюменской области возведут новую школу, которая будет отапливаться энергией земли. Об этом сообщает главное управление строительства (ГУС) по региону.

Подрядчик на работы уже определен. Им стало ООО «ТД-Стройсервис». С компанией заключен госконтракт стоимостью 334 млн рублей, пишет портал «Наш город».

Как отмечают представители ГУС, компания построит здание школы и пробурит на прилегающей территории 72 скважины глубиной 70 м. На их дне установят зонды для сбора тепла с грунтов. В качестве теплоносителя будет использован раствор пропиленгликоля.

Подобный проект уже был реализован в деревне Юрмы Вагайского района региона. Отопительная система там работает уже девять лет.

Согласно данным на портале госзакупок, новая школа в Крашенинино будет рассчитана на 40 мест.

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