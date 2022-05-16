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СК РФ запросит данные о провокации националистов под Краматорском

СК РФ запросит у Минобороны данные о подрыве украинскими спецслужбами фугаса с аммиачной селитрой в ДНР
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Фото: соцсети
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Следственный комитет (СК) РФ запросит у Минобороны информацию о провокации украинских националистов под Краматорском. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщает пресс-служба ведомства.

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Ранее в этот день в оборонном ведомстве сообщили, что около населенного пункта Мазановка в Донецкой Народной Республике (ДНР) спецслужбами Украины был подорван заблаговременно заложенный фугас, усиленный накладкой до 1 т аммиачной селитры. В результате взрыва образовалось ядовитое облако высотой около 1 км, которое сместилось в сторону населенного пункта Краматорск.

«Следствие в рамках расследуемых уголовных дел запросит у Министерства обороны указанные данные для дальнейшего установления обстоятельств провокации украинских националистов и дачи правовой оценки», — говорится в Telegram-канале СК РФ.

Кроме того, следователи запросят и изучат документы, свидетельствующие о планах киевского режима по нападению на территории ДНР и России.

«По информации, опубликованной в СМИ, в ходе спецоперации военными РФ найдены документы, свидетельствующие о том, что на Украине готовился захват не только Донецкой Народной Республики, но и Курской области и других прилегающих регионов России, — пояснили в ведомстве».

11 мая начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов предупредил, что на Украине идет подготовка провокации против Вооруженных сил (ВС) РФ с использованием оружия массового поражения по сирийскому сценарию.

По его словам, о высокой вероятности провокаций говорят запросы Киева на поставку антидотов фосфорорганических отравляющих веществ, а также средств индивидуальной защиты кожи и органов дыхания, которые обеспечивают защиту от токсичных химикатов.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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