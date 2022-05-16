Бывшие позиции ВСУ на въезде в Попасную сняли с коптера

Бывшие укрепительные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Попасной Луганской Народной Республики (ЛНР) сняли с коптера.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» Алексей Полторанин показал бывшие укрепления украинских националистов в районе Попасной. Бойцы ЛНР отметили, что укрепления были хорошие и прочные. Корреспондент подчеркнул, что стены укрепления сделаны из бетона, в них располагалась смотровая ячейка для пулеметчика.

Кроме того, официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипенко заявил, сейчас подразделения НМ ЛНР расширяют свои позиции. Он пояснил, что подразделения заняли место на возвышенности, с которого можно наблюдать целый ряд населенных пунктов.

8 мая появилась информация, что город Попасная полностью освобожден от украинских националистов.

За день до этого НМ ЛНР и Вооруженные силы России взяли под контроль расположенное в центре населенного пункта здание администрации.

Попасная находится в западной части ЛНР, через город проходят автодороги на Артемовск, Красноармейск, Лисичанск и Светлодарск.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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