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Больше 48 млн рублей перечислили мошенникам жители Красноярского края

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За минувшую неделю жители Красноярского края лишились свыше 48 млн рублей из-за действий мошенников. Правоохранительные органы просят местных жителей проявлять бдительность при общении с незнакомцами по телефону.

В ЦБ предложили ввести процедуру возврата переведенных мошенникам средств

По данным краевой прокуратуры, всего с начала года жертвами интернет-преступлений стали почти 2,8 тыс. жителей региона. Общий ущерб превысил 582,5 млн рублей.

205 человек пострадали за последнюю неделю. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

В прокуратуре уточнили, что при общении по телефону или через соцсети не стоит вводить и диктовать реквизиты банковских карт и сообщать персональные данные.

В Магаданской области пожилая женщина перечислила мошенникам почти 600 тыс. рублей. Злоумышленник представился сотрудником инвестиционной компании и попросил потерпевшую продиктовать банковские реквизиты. Получив доступ к счету, преступник списывал средства в течение полугода.

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