Новый премьер Франции назвала один из приоритетов своей будущей работы

Новый премьер-министр Франции Элизабет Борн 16 мая заявила, что одним из ее приоритетов на посту главы правительства станет борьба с изменениями климата.

«Одним из серьезнейших вызовов являются климатические изменениями. Мы должны действовать быстрее и более эффективно», — сказала Борн, принимая полномочия премьер-министра от своего предшественника Жана Кастекса.

Она также заявила, что в эти минуты «думает о первой женщине, которая выполняла эти обязанности, об Эдит Крессон».

Борн посвятила свое назначение всем французским девушкам и призвала их идти до конца в осуществлении своей мечты.

«Ничто не должно помешать борьбе за место женщин в нашем обществе», — сказала премьер-министр.

О назначении Борн стало известно ранее в этот день. Она станет второй женщиной в истории Франции, назначенной на пост премьер-министра. До нее данный пост занимала Эдит Крессон (с 1991 по 1992 год).

Борн с 2019 по 2020 год занимала должность министра комплексных экологических преобразований Франции, с 2020 года была министром труда, занятости и интеграции.