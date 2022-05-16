Минобороны России заявило о достигнутой договоренности о вывозе раненых с «Азовстали»

Раненых украинских военнослужащих начали эвакуировать с комбината «Азовсталь» в Мариуполе. О достижении соответствующих договоренностей сообщило 16 мая Министерство обороны РФ.

Как пояснили в ведомстве, решение было принято в результате переговоров с представителями украинских военнослужащих.

Для этого в районе комбината открыли гуманитарный коридор и ввели режим тишины. Пострадавших доставляют в больницу Новоазовска на территории Донецкой Народной Республики (ДНР).

Как заявил «Известиям» военный эксперт Виктор Литовкин, комментируя договоренность о вывозе раненых с комбината, это равносильно тому, что заблокированные на предприятии решили сдаться в плен. Боевики на «Азовстали» уже не могли держать раненых, которым нужен медицинский уход.

16 мая основатель батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский сообщил о выходе сдавшихся в плен украинских военных с «Азовстали» с белым флагом.

После этого Ходаковский добавил, что заблокированные на предприятии «Азовсталь» украинские военные вышли на представителей ДНР с инициативой о начале ведения переговоров.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя выход украинских военных, заявил, что президент России Владимир Путин отдал приказ об отмене штурма завода «Азовсталь» и позволил выйти военным, сложившим оружие, исходя из гуманитарных соображений.

По данным на 12 мая, в Мариуполе находилось около 600 тяжелораненых националистов, заблокированных на заводе «Азовсталь». По словам командира украинской националистической группировки «Азов» (в отношении формирования в РФ возбуждены уголовные дела) Святослава Паламара, их число растет, а Киев не принимает мер по деблокации. В связи с этим Паламар обратился «к международному сообществу с призывом немедленно вмешаться».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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