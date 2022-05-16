Летние детские лагеря в России откроются 1 июня

В России летние детские лагеря откроются уже 1 июня. Об этом в понедельник, 16 мая, журналистам рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.

По его словам, в ведомстве проверили безопасность всех детских лагерей. Проверки провел и Роспотребнадзор. По итогам проверок система детского отдыха готова и примет всех желающих с 1 июня.

Кравцов отметил, что школы, которые завершат учебный процесс раньше, смогут начать летнюю кампанию уже в конце мая, уточняет телеканал «360». Завершится летняя программа, по традиции, в конце августа.

Министр напомнил, что в этом году школьники могут отдохнуть в летних лагерях по программе детского кешбэка, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее 16 мая заместитель главы Роспотребнадзора Ирина Брагина сообщила, что все ограничения, которые были введены в детских лагерях России из-за пандемии, сняты в этом году. В том числе снят запрет на выход и выезд детей за пределы организации, разрешено проведение мероприятий на открытом воздухе.

Обследование персонала на коронавирус перед началом каждой смены остается только для организаций отдыха детей с круглосуточным пребыванием.

В конце апреля в Ростуризме сообщили, что по программе детского туристического кешбэка куплено уже 208 тыс. путевок. Как пишет НСН, родителям возвращено уже более 3 млрд рублей.

Ростуризм запустил программу финансовой поддержки приобретения путевок в детские лагеря. В ведомстве напомнили, что программа стартовала в ночь на 31 марта.

Отправить детей в лагеря можно начиная с 1 мая и до 30 сентября включительно. На финансирование программы правительство направит 7,5 млрд рублей.