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Фельдшерско-акушерский пункт отремонтировали в Оренбуржье

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В Светлинском районе Оренбургской области капитально отремонтировали фельдшерско-акушерский пункт. Об этом сообщает региональный минздрав.

Пункт расположен в поселке Степной и обслуживает 361 человека. Подрядчик заменил в здании окна, двери, обновил полы и стены, выполнил ряд других работ.

Общая стоимость капитального ремонта составила 2,5 млн рублей. Средства выделили в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, пишет РИА «Оренбуржье».

В минздраве отмечают, что пункт оснащен современным оборудованием, в том числе электрокардиографами и анализаторами для определения сахара в крови.

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