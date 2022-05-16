Фельдшерско-акушерский пункт отремонтировали в Оренбуржье

В Светлинском районе Оренбургской области капитально отремонтировали фельдшерско-акушерский пункт. Об этом сообщает региональный минздрав.

Пункт расположен в поселке Степной и обслуживает 361 человека. Подрядчик заменил в здании окна, двери, обновил полы и стены, выполнил ряд других работ.

Общая стоимость капитального ремонта составила 2,5 млн рублей. Средства выделили в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, пишет РИА «Оренбуржье».

В минздраве отмечают, что пункт оснащен современным оборудованием, в том числе электрокардиографами и анализаторами для определения сахара в крови.