Курировавший автопром в Минпромторге замминистра ушел с должности

Новым заместителем министра промышленности и торговли РФ назначен Альберт Каримов, следует из распоряжения правительства от 16 мая, опубликованного на сайте publication.pravo.gov.ru. С документом ознакомились «Известия».

«Назначить Каримова Альберта Анваровича заместителем министра промышленности и торговли Российской Федерации», — говорится в распоряжении.

Он займет место заместителя главы ведомства по автомобильной промышленности, машиностроению Александра Морозова, который освобожден от должности, следует из текста другого распоряжения.

Помимо департамента автопрома и железнодорожного машиностроения, Морозов курировал деятельность департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения.

«Освободить Морозова Александра Николаевича от должности заместителя министра промышленности и торговли Российской федерации в связи с переходом на другую работу», — говорится в тексте распоряжения.

В пресс-службе Минпромторга «Известиям» сообщили, что «на новом месте работы Александр Николаевич займется реализацией ключевых проектов по импортозамещению в машиностроении».

Альберт Каримов с декабря 2015 года занимал должность министра промышленности и торговли Татарстана. Родился в 1976 году в Казани. Трудовую деятельность начал в 1996 году руководителем группы вексельного обращения нвестиционной компании «ТДТ-Инвест», сообщает «Татар-информ». С 2001 по 2004 год он являлся помощником первого заместителя премьер-министра республики, с 2004 года работал в коммерческих и инвестиционных структурах.

Александр Морозов пришел на работу в Минпромторг в 2013 году — сначала в должности директора департамента транспортного и специального машиностроения, с 2015 года — стал заместителем министра. Родился в 1971 году в Череповце, Вологодская область. В 1999 году начал работать начальником управления МТС «Северстали», в 2002-2005 годах был коммерческим директором «Заволжского моторного завода» и директором по закупкам «УАЗа». Позднее работал в компаниях «Северсталь-Инвест», «Евросибэнерго», с 2009 года — работал в фонде инфраструктурных программ «Роснано».