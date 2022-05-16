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Число пострадавших в ДТП в КБР выросло до десяти

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Фото: ГИБДД РФ
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Число пострадавших в ДТП с легковушкой и микроавтобусом в Кабардино-Балкарии (КБР) увеличилось до 10 человек. Об этом «РИА Новости» сообщили в региональном Минздраве в понедельник, 16 мая.

«Из десяти эвакуированных с места аварии человек восемь — дети. Все они направлены в республиканскую больницу, сейчас проходят клинические мероприятия», — сообщили в ведомстве.

ДТП произошло ранее в этот день в поселке Учебном в Прохладненском районе. В результате столкновения автомобиля Mercedes с микроавтобусом Ford Transit пострадали 10 человек. Всех доставили в медучреждения, отмечает RT. Их состояние не уточняется, пишет НСН. Погибших нет.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа МО МВД России «Прохладненский». Устанавливаются причины и обстоятельства аварии.

Для ликвидации последствий аварии были задействованы силы и средства пожарно-спасательной части № 22 ГУ МЧС России по КБР — семь человек и одна единица техники, сообщает Life.ru.

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