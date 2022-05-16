Свыше 3,8 млрд рублей потребуется на реставрацию ТЮЗа в Иркутске

Реставрацию здания ТЮЗа в Иркутске, пострадавшего в результате пожара, оценивают более чем в 3,8 млрд рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на министра культуры и архивов региона Олесю Полунину.

Вечером 13 мая вблизи театра загорелось неэксплуатируемое строение. Огонь перекинулся на сам театр. На данный момент уже представлен проект реконструкции пострадавшего объекта культурного наследия, который предполагает восстановление объекта культурного наследия, установку современного оборудования, появление зимнего сада, а также установку вращающейся сцены. Площадь ТЮЗа при этом увеличится до 10,8 тыс. кв. м.

«Укрупненная стоимость реставрационных и работ по приспособлению объекта ТЮЗ — это 3,8 млрд рублей. В эту сумму входит не только работа по реставрации, но и технологическое обеспечение театра, в том числе плунжерная сцена. Мы понимаем, что такого рода масштабные работы выполнить из средств регионального бюджета очень сложно. Поэтому, конечно, нами будут направлены все усилия для того, чтобы привлечь субсидию из федерального бюджета», — сказала Полунина.

На данный момент власти региона ведут переговоры с федеральными органами власти насчет субсидии, которая будет направлена на следующий финансовый год. План ремонта ТЮЗа рассчитан на четыре года.