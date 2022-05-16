Порядка 700 жителей Красноярского края пострадали от укусов собак

Около 700 жителей Красноярского края пострадали от укусов собак в I квартале 2022 года. Количество нападений снизилось на 18%.

По словам главного санитарного врача региона Дмитрия Горяева, на людей нападали как бездомные, так и домашние собаки. Об этом пишет ИА KrasnoyarskMedia. Каждый третий пострадавший — ребенок.

Специалисты отмечают, что количество нападений остается высоким, несмотря на снижение по сравнению с 2021 годом. В Красноярске ветеринарным обслуживанием бездомных животных занимаются организации «Берег», «Бездомный пес» и ИА Полякова.

10 мая в Крыму два ротвейлера напали на десятилетнюю девочку. Пострадавшую с рваными ранами доставили в больницу, где она умерла во время операции. Уголовное дело возбуждено по факту причинения смерти по неосторожности.