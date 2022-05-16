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Тело женщины извлекли из реки в Башкирии

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В Туймазинском районе Башкирии сотрудники МЧС извлекли из реки тело женщины. Об этом сообщает пресс-служба регионального спасательного ведомства.

Тело погибшей женщины извлекли из реки Большой Нугуш в понедельник, 16 мая. Ее личность пока не установлена.

Как отмечает «МедиаКорСеть», тело было передано сотрудникам полиции.

Ранее сообщалось, что в Сосногорском районе Коми один человек пропал после того, как его лодка опрокинулась. Инцидент произошел 15 мая на реке Айюва, возле поселка Керки.

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