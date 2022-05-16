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Жительница Магаданской области перечислила мошенникам 600 тыс. рублей

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В Магаданской области возбуждено уголовное дело по факту кибермошенничества в отношении жительницы поселка Сеймчан. Потерпевшая перечислила злоумышленникам почти 600 тыс. рублей.

ЦБ инициировал блокировку около 90 тыс. номеров телефонных мошенников

По словам женщины 1947 года рождения, ей поступил звонок от незнакомца, который представился сотрудником инвестиционной компании. Он предложил потерпевшей заработок на бирже. Женщина согласилась и продиктовала свои личные данные, а также банковские реквизиты. Получив доступ к личному кабинету в банке магаданки, злоумышленник убедил ее регулярно пополнять счет. Все средства мошенник списывал, пишет ИА MagadanMedia.

Спустя полгода потерпевшая задала вопрос о выводе средств, на что получила грубый ответ. После этого женщина обратилась в правоохранительные органы.

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная с банковского счета»).

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