Несовершеннолетняя девушка погибла за рулем иномарки на Кубани

В Краснодарском крае проводится проверка по факту ДТП с участием несовершеннолетней девушки. Пострадавшая скончалась на месте.

Авария произошла в станице Успенской. По предварительной версии, 16-летняя девушка, не имея прав на управление транспортным средством, села за руль, не справилась с управлением и допустила наезд автомобиля Ford Focus на дерево. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia.

В салоне автомобиля находилась несовершеннолетняя пассажирка, она госпитализирована. Девушка-водитель погибла.

За минувшие выходные в Краснодарском крае зарегистрировано 38 аварий, в которых погибли шесть человек и 45 получили ранение. Произошло семь наездов на пешеходов, один из пешеходов погиб.