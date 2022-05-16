Два человека погибли и шестеро пострадали в ДТП под Бугурусланом
Под Бугурусланом (Оренбургская область) в результате столкновения легковой иномарки и грузопассажирского «УАЗа» погибли два человека. Об этом сообщает УМВД России по региону.
Авария произошла днем в понедельник, 16 мая, на трассе Бугульма–Уральск. По предварительным данным, 60-летний водитель Kia Rio не справился с управлением и врезался в «УАЗ-буханку», который стоял на обочине, пишет 56orb.ru.
В результате ДТП водитель легковушки и его 35-летний пассажир погибли до прибытия скорой помощи. Еще двое пассажиров Kia, а также четверо пассажиров «УАЗа» получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы, информирует ИА «Урал56.Ру».
Судя по фотографиям, опубликованным УМВД, отечественная машина получила серьезные повреждения задней части кузова, а иномарка восстановлению не подлежит.
Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
В ночь на 13 мая один человек погиб и трое пострадали при столкновении автомобиля со столбом в Ростовской области. Полиция проводит проверку по факту аварии.