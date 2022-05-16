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МЧС предупредило о сильном ветре и дожде в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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До конца понедельника в Москве ожидаются сильный ветер до 18 м/с и кратковременный дождь. Об этом сообщили в понедельник, 16 мая, в пресс-службе столичного главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям (ГУ МЧС).

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«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в Москве местами ожидается кратковременный дождь, порывы ветра 13–18 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями ГУ МЧС порекомендовало, управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, значительно снижать скорость движения и увеличивать дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров: обгонов, перестроений и опережений.

«Парковать автомобили рекомендуется вдали от деревьев, а находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями», — добавили в ведомстве.

В этот же день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил, что на предстоящей неделе жителей и гостей Москвы и области ожидает прохладная погода, а в ночь на четверг пройдет дождь со снегом.

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что теплая погода придет в Москву после 20 мая. По его словам, потепление в столице будет происходить постепенно.

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