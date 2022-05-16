В Сети начали придумывать ушедшему из РФ McDonald’s новые названия

После новостей о том, что американская компания McDonald’s покидает российский рынок, в соцсетях начали придумывать новые названия сети ресторанов быстрого питания.

«Можно М не менять. Например, «Мяшнаш», «Многодашь», «Магадан-Москва», «Макошь», «Мякиш», — написал пользователь одной из площадок с ником tatanek.

Другой комментатор предложил прижившееся в народе «Макдак» и «МакКряк», как перевод английского слова duck, что значит «утка».

Власти Подмосковья готовы оказать поддержку сети ресторанов в том случае, если сменится бренд или владелец. Об этом заявил губернатор области Андрей Воробьев, передает телеканал «Звезда».

Об уходе McDonald's с российского рынка стало известно ранее 16 мая. Как подчеркнул исполнительный директор компании Крис Кемпчински, руководство больше не может игнорировать кризис, обострившийся из-за спецоперации РФ по защите Донбасса. McDonald's планирует продать свой бизнес местному покупателю, это «деархивирует» рестораны, что приведет к тому, что больше нельзя будет использовать имя, логотип или брендинг компании. При этом фастфуд-сеть сохранит свои товарные знаки в РФ.

Источник, близкий к McDonald's, рассказал «Известиям», что компания договорилась о передаче бизнеса в России с одним из своих партнеров на территории страны. Он возобновит операционную деятельность сети под новым брендом, при этом количество ресторанов не сократится.

Позднее источник «Известий» сообщил, что руководство сети, несмотря на заявление об уходе с российского рынка и продаже бизнеса в РФ, надеется вернуться в страну.

McDonald's объявил о приостановке работы в России 14 марта из-за спецоперации по защите Донбасса. Решение объяснили возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями», в связи с которыми невозможно «гарантировать бесперебойную работу, поддержание ключевого ассортимента, высокие стандарты качества».

До марта 2022 года сеть развивала в стране около 800 заведений. В России в системе компании работает более 62 тыс. человек, всем им сохранили зарплату.