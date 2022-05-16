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Заморозки до -2 градусов прогнозируют в Иркутской области

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Синоптики прогнозируют ночные заморозки в ближайшие двое суток в Иркутской области. При этом в регионе ожидается чрезвычайная пожароопасность.

Согласно прогнозам, 17 и 18 мая температура воздуха по ночам будет падать до –2 градусов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia. С 17 по 19 мая в разных районах ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов.

Сотрудники МЧС напоминают, что пребывание в лесах запрещено. Также нельзя жечь мусор и сухую траву.

Ранее синоптики предупредили о заморозках в течение недели на территории Москвы. Температура воздуха будет снижаться до пятницы, возможны дожди.

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