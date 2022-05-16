В России за сутки потушили 120 природных пожаров

За сутки 15 мая в российских регионах потушили 120 природных пожаров. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщается на сайте ФБУ «Авиалесоохрана».

Пожары ликвидировали на общей площади 7353 га, уточняет RT.

Отмечается, что в ряде регионов действуют сразу несколько крупных очагов. В Новосибирской области, где лесной пожар представляет угрозу для крупного поселка, к тушению привлекли авиацию — два вертолета Ми-8, которые сбрасывают тонны воды на пламя. Верховой пожар удалось сбить, горит лесная подстилка.

Как отмечает телеканал «Звезда», к ликвидации пожара также подключились добровольцы, которые окапывают и проливают горящие территории. Кроме того, на случай эвакуации подготовлены пункты временного размещения людей. Мониторинг ситуации осуществляется с воздуха.

В Красноярском каре власти увеличили группировку сил, поскольку там горит более 5 тыс. га. Дополнительно перебросили сотрудников «Авиалесоохраны» из Амурской области и Хакасии. Из-за аномально жаркой и сухой погоды огонь распространяется быстро.

В Туве леса горят в труднодоступной местности государственного природного заповедника. Пожарные проливают и окапывают горящую траву на крутых склонах и скалах. Установлено, что возгорание произошло по вине человека.

В Курганской области удалось локализовать почти все очаги возгорания — сейчас тушат тлеющие торфяники.

Сейчас на территории страны действует 105 лесных пожаров на площади 24 179 га, сообщает сайт aif.ru.

За неделю с 9 по 15 мая лесные пожарные ликвидировали 1 139 возгораний в России. Отмечается, что в лидерах по количеству потушенных лесных пожаров Красноярский край, Иркутская, Свердловская, Новосибирская, Томская, Омская, Курганская, Тюменская области, Приморский и Хабаровский края.

14 мая МЧС России направило всех сотрудников Госпожнадзора (ГПН) на проверки и профилактические обследования населенных пунктов, детских лагерей и социально значимых объектов, которые имеют высокий риск возникновения природных пожаров.

7 мая в Красноярском крае объявлен режим ЧС. В регионе пожары бушуют из-за штормового ветра, уточняет НСН. В некоторых местах скорость ветра достигает до 40 м/с. В целях исключения возможности пожаров из-за обрыва электропроводов несколько населенных пунктов были обесточены.

Сильные пожары распространились в нескольких районах Красноярского края: Шарыповском, в поселке Белый Яр Ачинского района, в Минусинском районе, в деревне Павловка Боготольского района, в Большеулуйском районе в СНТ «Родники». Горит жилье и промышленные объекты.