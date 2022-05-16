Путин и Лукашенко обсудили совместную работу в области ракетостроения

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече в Москве обсудили совместную работу в области ракетостроения. Об этом 16 мая сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

По его данным, на полях саммита ОДКБ встреча двух лидеров длилась 40 минут.

«Обсудили три комплекса вопросов: совместная работа белорусов и россиян по импортозамещению, перевалка грузов Беларуси в портах России и строительство белорусского порта под Санкт-Петербургом в районе Бронка, ряд вопросов оборонно-промышленного комплекса, в частности совместная работа в области ракетостроения и по иным направлениям», — говорится в публикации.

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, лидеры РФ и Белоруссии договорились о полноформатной встрече в ближайшее время.

Ранее в этот день Путин и Лукашенко приняли участие в юбилейном саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В ее состав входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения и Таджикистан.

Путин отметил, что Запад поощряет разгул неонацизма на Украине. Глава государства уточнил, что часто слышит разговоры о том, что экстремисты есть везде, однако, по его словам, только на Украине нацизм поощряется на государственном уровне.

Президент Белоруссии, в свою очередь, высказал мнение, что самая опасная тенденция на Украине — это попытки ее расчленения. По его словам, созданы «тысячные подразделения, чтобы под видом миротворцев войти в Украину и «защитить» ее».