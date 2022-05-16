Девять человек госпитализированы после ДТП в Кабардино-Балкарии
Девять человек, в том числе шестеро детей, госпитализированы после аварии в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.
ДТП с участием микроавтобуса Ford Transit и легковой машины Mercedes произошло в поселке Учебный на трассе Прохладный–Моздок в понедельник, 16 мая.
«В результате ДТП погибших нет, в больницы доставлены девять человек, включая шестерых детей», — говорится в сообщении.
Тем временем, по данным РЕН ТВ, всего пострадали 13 человек, в том числе 8 детей.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа МО МВД России «Прохладненский».
Ранее, 3 мая, две легковушки столкнулись в Ставрополе, в результате пострадала пассажирка одной из машин. Причиной аварии назвали несоблюдение дистанции.