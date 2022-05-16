Первый зампред правления «Сбера» рассказал о возвращении клиентов

В апреле приток средств на вклады в Сбербанке превысил отток, зафиксированный в феврале и марте. Об этом в интервью «России 24» рассказал первый зампред правления «Сбера» Кирилл Царёв.

По его словам, традиционно в период нестабильности наблюдается такая ситуация: сначала идет повышенный спрос на снятие наличности и потом ее постепенный возврат. «Сегодня можно сказать, что за апрель более 500 млрд мы получили притока денежных средств на вклады, что в принципе перекрыло в том числе уже оттоки февраля и марта. Поэтому сегодня можно говорить, что это примерно плюс 20 млрд, если сальдировать соответственно предыдущие оттоки и новые притоки, связанные с апрелем», — отметил Царёв.

Более того, подчеркнул он, даже в мае, несмотря на майские праздники, не ожидается какого-то существенного изменения. В банке полагают, при приток денежных средств продолжится.

В Сбербанке также зафиксировали такой тренд: в феврале клиенты крайне активно тратили деньги, а в мае наблюдается рост остатков на их счетах. «В этот момент модель потребления несколько меняется. Клиенты начинают, так сказать, иметь большую склонность именно к сбережению или к сокращению определенного количества расходов. По мере стабилизации снова увеличивается количество трат», — предсказал Царёв.

Он также ответил на вопрос про дальнейшее снижение ставок по депозитам, указав, что «Сбер» следует за ЦБ: при снижении ключевой ставки банк снижает ставки по вкладам и по кредитам. Царёв уточнил, что банк заинтересован в этом, поскольку тогда кредитные продукты становятся доступнее для населения.