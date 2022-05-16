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МИД РФ пообещал принять ответные действия на вступление Швеции в НАТО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Вступление Швеции в НАТО нанесет существенный ущерб безопасности Северной Европы и на европейском континенте в целом. Об этом 16 мая заявили в МИД России.

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«Российская Федерация будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих в этой связи угроз ее национальной безопасности», — сказано в сообщении ведомства.

Отмечается, что, в частности, ответные действия Москвы будут зависеть от конкретных условий интеграции Швеции в альянс, «включая перспективу размещения на шведской территории ударных систем вооружений этого военного блока».

Ранее в этот день правительство Швеции приняло официальное решение о членстве в НАТО. Накануне об аналогичном решении заявили в Финляндии.

Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, сказал, что у России нет проблем с Финляндией и Швецией, поэтому их вступление в НАТО не создает непосредственной угрозы, пишет «Газета.Ru».

13 мая министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил о том, что Балтийское море становится территорией Североатлантического альянса. С таким мнением согласился его литовский коллега Габриелюс Ландсбергис. Он сказал, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО «придало бы надежности» с политической точки зрения и с позиции безопасности.

В тот же день военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с «Известиями» отметил, что России придется принимать меры, чтобы обеспечить безопасность территорий на границе с Финляндией в связи с ее предстоящим вступлением в НАТО — в частности, это касается и Балтийского моря.

12 мая в МИД РФ заявили, что Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих угроз ее национальной безопасности в случае вступления Финляндии в альянс.

Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской спецоперации по защите жителей Донбасса. Так, согласно мартовскому опросу, 46% шведов выступили за членство в НАТО, 30% — против, остальные не определились. В Финляндии вступление в альянс поддерживает 61% населения. После публикации опросов правительства стран приняли решение не проводить референдумы по вступлению в блок.

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