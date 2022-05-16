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Более 80 тыс. школьников в Подмосковье сдадут ОГЭ в 2022 году

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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В Московской области в 2022 году ОГЭ сдадут более 80 тыс. выпускников 9-х классов. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщается на сайте регионального министерства образования.

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По словам вице-губернатора региона Ирины Каклюгиной, 19 и 20 мая школьникам предстоит сдавать экзамен по иностранному языку.

«В испытаниях примут участие более 12,5 тыс. выпускников», — приводит ее слова телеканал «360».

Всего для получения аттестата девятиклассникам предстоит сдать ОГЭ по четырем предметам — двум обязательным дисциплинам и двум по выбору, уточняет агентство городских новостей «Москва».

Каклюгина добавила, что самыми популярными предметами по выбору оказались обществознание, география и биология. Как отмечает РИАМО, экзамен по обществознанию выбрали около 50 тыс. учеников, географию будут сдавать свыше 31 тыс. человек, биологию — более 16 тыс. человек.

Период сдачи ЕГЭ стартует 26 мая.

В конце апреля в Рособрнадзоре заявил об отсутствии альтернативы ЕГЭ. По словам главы ведомства Анзора Музаева, поступление в вуз по портфолио, в котором собрана информация о достижениях ученика, не станет альтернативой единому государственному экзамену (ЕГЭ). Он уточнил, что портфолио — это дополнительная возможность абитуриента. В нем может содержаться информация об успехах ученика как в школе, так в творчестве или волонтерстве. Музаев отметил, что невозможно сделать единую шкалу для оценки разных навыков.

31 марта Анзор Музаев сообщил, что ведомство снимет все ограничения, связанные с пандемией COVID-19, при проведении Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в этом году. По его словам, это позволит сэкономить бюджетные средства и нагрузку на учителей в ходе подготовки и проведения ЕГЭ, пишет НСН.

В частности, Музаев отметил, что в соответствии с распоряжением Рособрнадзора снимается ограничение дистанции в 1,5 м. Это позволит субъектам РФ увеличить количество детей, сдающих одновременно экзамены в пунктах проведения ЕГЭ.

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