Спикер ГД Володин заявил о выходе России из Парламентской конференции Балтийского моря

Спикер Госдумы Вячеслав Володин 16 мая заявил о выходе России из Парламентской конференции Балтийского моря (ПКБМ).

«Сегодня на Совете думы приняли решение о выходе РФ из Парламентской конференции Балтийского моря», — сказал он.

Володин отметил, что Россия в настоящий момент не имеет диалога со многими странами-членами ПКБМ. Кроме того, по его словам, конференция «прекратила реальное сотрудничество, а страны-участницы забыли об интересах собственных граждан».

15 мая Финляндия приняла официальное решение о вступлении в НАТО. На следующий день это сделала Швеция.

13 мая министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил о том, что Балтийское море становится территорией Североатлантического альянса. С таким мнением согласился его литовский коллега Габриелюс Ландсбергис. Он заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО «придало бы надежности» с политической точки зрения и с позиции безопасности.

В тот же день военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с «Известиями» отметил, что России придется принимать меры, чтобы обеспечить безопасность территорий на границе с Финляндией в связи с ее предстоящим вступлением в НАТО — в частности, это касается и Балтийского моря.

12 мая в МИД РФ заявили, что Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих угроз ее национальной безопасности в случае вступления Финляндии в альянс.

Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской спецоперации по защите жителей Донбасса. Так, согласно мартовскому опросу, 46% шведов выступили за членство в НАТО, 30% — против, остальные не определились. В Финляндии вступление в альянс поддерживает 61% населения. После публикации опросов правительства стран приняли решение не проводить референдумы по вступлению в блок.