В Новой Москве произошло ДТП из-за упавшего на водителя паука

В городе Щербинка Новой Москвы водитель Hyundai Solaris не справилась с управлением из-за упавшего ей на лицо паука и врезалась в Mercedes-Benz Sprinter. В результате пострадали четыре человека. Инцидент произошел 16 мая, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

«На улице Флотской в городе Щербинка женщина — водитель автомобиля Hyundai Solaris произвела выезд на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомобилем Mercedes-Benz Sprinter. В результате происшествия пострадала водитель автомобиля Hyundai, с предварительным диагнозом «перелом ног, сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма», — заявили в пресс-службе ведомства.

Прибывшие на место аварии сотрудники санавиации госпитализировали пострадавшую, а также водителя Mercedes-Benz Sprinter и двух его пассажиров, в том числе и 15-летнего подростка с травмами различной степени тяжести.

13 мая по факту смертельного ДТП в Красногорском округе Московской области полицейские возбудили уголовное дело. На 2-м км дороги Глухово–Николо-Урюпино иномарка сбила мужчину 2000 года рождения, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Мужчина скончался на месте. Водитель автомобиля скрылся с места происшествия. Его личность установлена, он объявлен в розыск.