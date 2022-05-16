Около 140 пьяных водителей задержали в Удмуртии за неделю

На дорогах Удмуртии с 9 по 15 мая задержали 137 пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.

Всего за неделю зафиксировано 3234 нарушений правил дорожного движения. 137 водителей управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, еще 109 человек не имели водительских прав.

Также в период с 9 по 15 мая произошло 22 дорожно-транспортных происшествия. Два человека погибли, 20 получили различные травмы.

Как отмечает Udm-info.ru, одна из аварий произошла 15 мая в Ижевске. На улице Клубной мотоцикл на большой скорости врезался в автомобиль Ford. 18-летний мотоциклист и его 16-летняя пассажирка получили множественные травмы и были госпитализированы.

Отмечается, что с 13 по 22 мая ГИБДД республики проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Мотоциклист» по контролю за соблюдением ПДД.