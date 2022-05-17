Время рулить

C решением многих иностранных автомобильных брендов поставить бизнес в России на паузу или вовсе уйти из страны складывается уникальная ситуация. Освобождается большое количество технологичных производственных площадок, которые могут выпускать качественные, безопасные, современные автомобили практически всех типоразмеров.

Так, недавно российские активы группы Renault перешли в государственную собственность. Завод «Автофрамос», расположенный в столице, теперь принадлежит правительству Москвы. При этом доля Renault в АвтоВАЗе»передана в собственность РФ в лице Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ).

Правительство Москвы, получив актив, уже поспешило заявить, что на предприятии планируется начать производство сначала автомобилей с традиционным двигателем, а затем — электромобилей. Машины будут выходить под брендом «Москвич».

Технологическим партнером проекта станет КамАЗ. Этот завод не один год прорабатывает идею организации полноценного производства легкого кроссовера и пикапа под собственным брендом, однако в последние несколько лет этому проекту не уделялось так много внимания, как сотрудничеству с германским Daimler. Теперь ситуация изменилась, и все «спящие проекты» стоит как можно скорее воплощать в жизнь.

Но при реализации схемы с участием КамАЗа возникает несколько сложностей. Во-первых, крупнейший производитель грузовиков в РФ сегодня не обладает интеллектуальными правами на какой-бы то ни было легковой автомобиль или пикап. КамАЗ мог бы запустить в Москве производство «Камы» — электромобиля, пока существующего лишь в прототипе от петербургского Политеха. Но, думаю, наладить его массовое производство вряд ли получится в ближайшее время.

Ранее КамАЗ рассматривал размещение производства «Камы» в Венгрии. Пока же этот автомобиль существует в формате ходового макета, и чтобы довести его до полноценных испытаний, постановки на производство, сертификации, потребуется как минимум год-полтора.

Поэтому вторым вариантом для КамАЗа может быть приобретение лицензии на легковое авто другого иностранного бренда. С учетом геополитической ситуации перспективные партнеры для России — компании из Китая и Юго-Восточной Азии.

Что касается самого бренда «Москвич», то, несмотря на откровенно низкое качество этих автомобилей выпуска последних 7–10 лет, марка очень узнаваема среди россиян. Используя грамотные инструменты маркетинга, провести ее реновацию будет несложно.

Для потенциального продавца лицензии и поставщика машинокомплектов под новое производство правительство Москвы могло бы выдать гарантии приобретения части объемов выпуска автозавода. Легковушки пошли бы в московские таксопарки и каршеринговые сервисы, в том числе будущие электрические модели. Новыми LCV — фургонами, комби и «минибусами» — можно было бы снабдить столичный малый и средний бизнес.

Нынешнее состояние «Автофрамоса» не вызывает опасений — это технологичное современное производство. Но, очевидно, для запуска новых моделей потребуются некие инвестиции в модернизацию. Ее объем сейчас оценить сложно — это будет зависеть от того, какие автомобили в итоге будет решено производить на площадке. Логично было бы также рассмотреть вариант сборки машин и на природном газе (метане). Это коррелировало бы с существующей государственной подпрограммой развития рынка газомоторного топлива. Оно, как отмечал президент России, является даже более приоритетным для нашей страны, учитывая запасы ресурса в России.

В целом адекватной мерой стало бы создание в России государственного автомобильного концерна. В теории он мог бы объединить освобождающиеся производственные площадки западных концернов и наладить выпуск целого семейства автомобилей разных классов, с постепенной локализацией, формированием добавленной стоимости и возрождением российских брендов.

Автор — независимый автоэксперт

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