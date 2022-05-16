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Путин и Лукашенко условились вскоре провести полноформатную встречу

Песков: Путин и Лукашенко договорились вскоре провести полноформатную встречу
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Фото: ТАСС/Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко провели краткую беседу после саммита ОДКБ, договорились о полноформатной встрече в ближайшее время. Об этом 16 мая заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

По данным Telegram-канала «Пул Первого», встреча глав государств прошла в кабинете Путина, но, согласно решению лидеров, без протокольной съемки, за закрытыми дверями. Отмечается, что президенты один на один обсудили три комплекса вопросов.

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