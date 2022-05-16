Жителей Хабаровского края осудили за сбыт фальшивых купюр

В Хабаровском крае вынесен приговор в отношении двоих мужчин, который признаны виновными в обороте поддельных купюр. Мужчины расплачивались банкнотами за незначительные покупки.

По данным правоохранительных органов, один из обвиняемых приобрел через интернет не менее 34 поддельных купюр номиналом 5 тыс. рублей. Для дальнейшего сбыта фальшивых денег мужчина привлек своего знакомого. Вместе они совершали покупки в магазинах поселка Лососина и города Советская Гавань. Всего им удалось сбыть шесть фальшивок, пишет ИА AmurMedia.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 186 УК РФ («Перевозка, хранение и сбыт поддельных банковских билетов Центрального банка РФ»). Обвиняемых приговорили к условному сроку.

На прошлой неделе сотрудники правоохранительных органов изъяли фальшивые купюры в Пскове и Великих Луках. Обе банкноты поступили в банки.