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Гематолог рассказала о провоцирующих болезни крови факторах

Гематолог Алешина назвала ожирение и курение провоцирующими болезни крови факторами
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Фото: Global Look Press/dpa/Lino Mirgeler
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К факторам риска возникновения заболеваний крови относится ожирение и курение. Об этом в понедельник, 16 мая, заявила заведующая обсервационным отделением НМИЦ гематологии Минздрава России, врач-гематолог, онколог, кандидат медицинских наук Ольга Алешина.

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«К факторам риска злокачественных, в том числе и онкогематологических заболеваний, относится ожирение и курение. Очевидно, что ожирение и курение не являются непосредственной причиной заболевания, но их влияние как факторов риска доказано многочисленным исследованиями. Поэтому во многих странах проводятся различные противотабачные мероприятия, в которых активно участвуют онкологи», — рассказала она «Газете.Ru».

Врач также отметила, что есть факторы риска, влияние которых не доказано, но о которых часто упоминают, например вредные производства с использованием бензола, резины и прочее.

Однако гематолог подчеркнула, что данные факторы не являются непосредственной причиной заболевания, поэтому не существует и специфической профилактики.

«Острый лейкоз или лимфома возникает непредсказуемо, как несчастный случай, независимо от пола, возраста и образа жизни», — пояснила она.

4 мая доктор медицинских наук, главный гематолог Санкт-Петербурга Андрей Новицкий заявил, что вредные привычки, малоподвижный образ жизни и даже стакан ледяной воды могут спровоцировать инфаркт и инсульт. Врач отметил, что такая привычка, как утоление жажды в жаркую погоду ледяным стаканом воды может стать у некоторых пациентов причиной тромботических состояний.

Вредные привычки, такие как курение и употребление алкоголя, тоже могут стать причиной развития тромбообразования. Так, злоупотребление спиртным приводит к повышению вязкости крови и ухудшению ее текучести, что становится одной из причин тромбоза.

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