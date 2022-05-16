В Курской области зафиксирована массовая гибель пчел

В Толпинском сельсовете Курской области в период с 4 по 12 мая была зафиксирована массовая гибель пчел. Об этом в понедельник, 16 мая, рассказал вице-губернатор Сергей Стародубцев.

«На территории Толпинского сельсовета в пяти домовладениях зафиксирована массовая гибель пчел. По данному факту проведено комиссионное расследование, отобраны пробы подмора пчел и озимого рапса с целью для проведения исследований с целью установления причины гибели пчел», — сообщил он в ходе оперативного совещания.

В середине лета 2021 года в пяти районах Удмуртии была зафиксирована массовая гибель пчел из-за отравления пестицидами. В основном пострадали личные подсобные и крестьянско-фермерские хозяйства.

Из регионального бюджета были направлены 25 млн рублей для возмещения потерь пчеловодов шести районов — Сарапульского, Селтинского, Увинского, Глазовского, Завьяловского и Сюмсинского.