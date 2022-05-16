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Минпромторг: российские активы группы Renault переходят в государственную собственность

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Российские активы группы Renault переходят в собственность государства и правительства Москвы. Об этом 16 мая сообщил Минпромторг РФ.

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Так, в результате сделок доли в активах распределятся следующим образом: 100% акций «Рено Россия» будет владеть правительство Москвы. А 67,69% акций автоконцерна «АвтоВАЗ» переходят в собственность РФ в лице ФГУП «НАМИ». Оставшиеся акции автоконцерна «АвтоВАЗ» сохранит ГК «Ростех». При этом в Минпромторге подчеркнули, что компания Renault получила право в течение шести лет выкупить обратно свою долю в АвтоВАЗе.

«Передача доли группы Renault государству позволит обеспечить сохранение управляемости АвтоВАЗа и возможность продолжения работы предприятия в условиях санкционных ограничений. Так мы сохраним ключевые компетенции, производственный цикл и рабочие места», — приводится заявление главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

Теперь, в рамках существующих лицензий выпуск всей линейки автомобилей LADA продолжится на заводах АвтоВАЗа. Предприятие также будет осуществлять сервисное обслуживание автомобилей Renault на российском рынке.

В этот же день мэр столицы Сергей Собянин заявил, что на московском заводе «Рено» возобновится производство легковых автомобилей под брендом «Москвич». По его словам, основным технологическим партнером автозавода станет «КамАЗ». На первом этапе планируется организовать производство классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. В перспективе рассматривается создание электромобилей.

26 апреля Мантуров сообщил, что французская автомобилестроительная корпорация Renault решила передать долю в столичном предприятии правительству Москвы. По словам министра, такое решение было принято на фоне дефицита средств на поддержание работы подразделений в РФ.

21 марта, незадолго до того, как объявить об уходе из страны, московский завод Renault возобновил производство автомобилей в обычном режиме после длительного простоя, который был введен на предприятии с 28 февраля из-за перебоев с поставками комплектующих в связи с санкциями.

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