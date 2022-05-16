Ущерб от лесных пожаров в Приморье оценивают в сумму до 200 млн рублей

Во второй декаде мая в районе Кавалеровского филиала «Приморского лесничества» в Приморском крае зарегистрировали 18 лесных пожаров. Ущерб от возгораний может составить до 200 млн рублей.

По данным министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира, пожары распространялись с 9 мая с юга на север по территории филиала. В тушении задействовали около 200 человек. 13 мая удалось локализовать или ликвидировать основную часть возгораний, с огнем удалось окончательно справиться благодаря осадкам 14 мая. Об этом пишет ИА PrimaMedia.

Общая площадь горения составила порядка 9 тыс. га. В результате пожаров пострадали кедровники. Их вырубка запрещена, при этом за счет сбора орехов местные жители могут иметь дополнительный доход.

По словам руководителя Кавалеорвского лесничества Евгения Кутукова, речь может идти об умышленных поджогах, которые совершали «черные лесорубы». За последний год нарушители понесли существенный урон, так как у них изъяли большое количество техники. Кутуков отметил, что за период пожаров сухие грозы не зарегистрированы.