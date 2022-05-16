Переговоры Путина и Лукашенко начались в Кремле

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко начались в Кремле 16 мая. Об этом сообщает БелТА.

Отмечается, что встреча проходит в кабинете российского лидера. Но, согласно решению политиков, без протокольной съемки.

По данным пресс-службы белорусского лидера, одной из главных тем беседы станут вопросы развития кооперации и совместная работа над импортозамещением.

Ранее в понедельник Путин и Лукашенко приняли участие в юбилейном саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Мероприятие было приурочено к 30-летию подписания договора и 20-летию создания организации.

Выступая на саммите, Лукашенко заявил, что членство его страны в ОДКБ оказывают «отрезвляющий эффект» на Запад.

В состав организации входят Киргизия, Таджикистан, Казахстан, Армения, Белоруссия и Россия.