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Женщины на снегоходах провалились под лед на Камчатке

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Две женщины провалились под лед на снегоходах на севере Камчатского края. Жителей региона просят соблюдать меры безопасности и не ездить по льду на транспортных средствах.

Инцидент произошел днем 15 мая на реке Гетыгырываям по пути из села Тымлат в поселок Оссора в Карагинском районе. Женщина позвонила в ситуационно-мониторинговый центр и сообщила, что она вместе со знакомой утопила два снегохода. Пострадавшие не смогли достать технику из водоема и запросили помощь в эвакуации, пишет ИА KamchatkaMedia.

Прибывшие на место спасатели обнаружили, что людей там больше нет. Пострадавших в населенный пункт доставили местные жители.

В МЧС напоминают, что на юге Камчатки лед на водоемах давно вскрылся. На севере из-за колебаний суточных температур лед остается, но он крайне непрочный. Все переправы в регионе закрыты, выход и выезд на лед опасны.

В Мурманской области спасатели оказали помощь рыбаку, который провалился под лед на снегоходе на озере Корозеро. Потерпевшему удалось самостоятельно добраться до рыбацкой деревни, но вытащить транспортное средство он не смог.

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