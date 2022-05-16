Врач озвучил четыре малоизвестных факта о раке

Врач-онколог, врач-гематолог, врач-радиолог высшей категории, руководитель онкологического центра «СМ-Клиника», доктор медицинских наук, профессор, отличник здравоохранения России Александр Серяков сообщил четыре неожиданных факта о раке.

В беседе с Lenta.Ru в понедельник, 16 мая, специалист объяснил, что риск развития рака увеличивает стресс. Также он указал на то, что рак может проявляться по-разному и забеременеть после химиотерапии вполне возможно.

Серяков отметил, что развитие рака происходит из-за мутаций ДНК внутри клеток. Многие считают, будто основной причиной рака является генетическая предрасположенность, но на деле это не совсем так. Если рак был выявлен у близких родственников — у матери, отца, брата или сестры, то это повод для более тщательной проверки здоровья, но также есть и другие значимые факторы риска, на которые приходится больше случаев.

«В их числе, например, курение, употребление алкоголя, воздействие радиации, разного рода вирусы, вызывающие рак химические вещества (канцерогены), которые есть в красном мясе (особенно обработанном) и продуктах с трансжирами (фастфуд), ожирение, гормональные сбои, хронические воспалительные заболевания (в частности, язвенный колит), малоподвижный образ жизни, воздействие УФ-лучей», — рассказал онколог.

Также, по его словам, еще одним серьезным фактором риска является возраст. Большинство случаев диагностированной онкологии приходится на пациентов старше 65 лет.

Кроме того, Серяков отметил, что стресс напрямую не увеличивает риск развития рака, хотя опосредованная связь между ними есть. Так, например, под воздействием стресса пищевые привычки человека могут меняться в сторону менее здоровых, содержащих канцерогены. Эти продукты почти не дают насыщения при большом количестве калорий и провоцируют набор веса.

Отметил Серяков и то, что рак способен разнообразно проявляться на ранних стадиях. Симптомы могут отличаться в зависимости от локализации опухоли. Наиболее распространенные среди них — усталость, вялость, потеря концентрации, комки и утолщения под кожей, резкие изменения веса без причины. Также может меняться внешний вид кожи, появиться постоянный кашель, хрипящее и затрудненное дыхание, трудности с глотанием, хрипота без ОРВИ и гриппа, расстройство желудка, сильный дискомфорт после еды, тошнота и рвота, диарея, необъяснимые боли в теле, необъяснимое повышение температуры тела и сильная ночная потливость.

Также врач рассказал, что если женщина, которая проходит курс химиотерапии, намерена в будущем стать матерью, то она сможет это сделать при помощи криоконсервации. Можно криоконсервировать как собственно яйцеклетку (ооциты), так и кусочек ткани яичника, из которого эти ооциты потом можно будет получить. Первый вариант подойдет тем, кто не испытывает проблем с овуляцией и не нуждается в долгом лечении и гормональной терапии для получения качественных яйцеклеток. Второй вариант используется тогда, когда у пациентки нет времени и химиотерапию важно начать как можно скорее.

«Как только лечение заканчивается и наступает стойкая ремиссия, женщина может забеременеть с помощью процедуры ЭКО и выносить здорового малыша», — цитирует врача телеканал «360».

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В конце апреля заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что Число высокотехнологичных операций онкологического профиля увеличилось в Москве почти на 50% за три года. Как пишет НСН, пациентам с онкологическим диагнозом доступны операции на роботических хирургических комплексах с применением технологий 3D-печати и многие другие.